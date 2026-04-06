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Equipos de rescate de Israel sacando cuerpos de entre los escombros de un edificio residencial destruido por un ataque con misiles de Irán en la ciudad norteña de Haifa el 6 de abril de 2026. (Foto de Jorge NOVOMINSKY / AFPTV / AFP).
Equipos de rescate de Israel sacando cuerpos de entre los escombros de un edificio residencial destruido por un ataque con misiles de Irán en la ciudad norteña de Haifa el 6 de abril de 2026. (Foto de Jorge NOVOMINSKY / AFPTV / AFP).
/ JORGE NOVOMINSKY
Por Agencia EFE

Los equipos de emergencias de Israel rescataron este lunes los cuerpos sin vida de cuatro personas en el edificio que sufrió el impacto de un misil lanzado por Irán ayer, atestiguó EFE en el lugar y confirmaron el cuerpo de Bomberos y el servicio de emergencias Magen David Adom (MDA).

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