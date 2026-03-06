Escuchar
El humo se eleva tras un ataque aéreo en el centro de Teherán, Irán, el 6 de marzo de 2026. Foto: EFE/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH
Por Agencia EFE

El Ejército de Israel bombardeó este viernes más de 400 objetivos en diferentes zonas de Irán, entre ellos lanzaderas de misiles balísticos y almacenes de drones, según un comunicado militar.

