Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Un iraní coloca la bandera nacional de Irán entre las ruinas de una comisaría de policía dañada en el centro de Teherán, Irán. Foto: EFE/ Abedin Taherkenareh
Un iraní coloca la bandera nacional de Irán entre las ruinas de una comisaría de policía dañada en el centro de Teherán, Irán. Foto: EFE/ Abedin Taherkenareh
Por Agencia EFE

El Ejército israelí bombardeó cuarenta puntos de Teherán este jueves por la mañana en la duodécima oleada de ataques lanzados desde que el sábado comenzó la guerra conjunta con Estados Unidos contra Irán.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.