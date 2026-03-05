Nuevas explosiones estremecieron este jueves Teherán, mientras Irán afirma haber atacado a grupos kurdos en Irak, lo que hace temer que la guerra en Oriente Medio se extienda todavía más y su impacto en la economía mundial se acentúe.

Estados Unidos e Israel lanzaron el sábado una ofensiva masiva contra Irán, al que acusan de querer dotarse de armas atómicas y de preparar un ataque.

Privado de su líder supremo, Alí Jamenei, muerto el primer día de los bombardeos, y de altos mandos militares, la república islámica ha respondido con salvas de drones y misiles contra Israel y objetivos estadounidenses y de sus aliados en el Golfo.

Algunas de las milicias chiítas de Irak responden directamente ante Alí Jamenei.

La guerra ha puesto de nuevo “a prueba” la economía mundial, advirtió el jueves la directora general del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva.

Corea del Sur ya anunció un millonario fondo de estabilización del mercado tras una caída histórica de la Bolsa de Seúl.

Y China, por miedo a una escasez, pidió a sus principales refinerías que suspendan sus exportaciones de gasóleo y gasolina, informó el jueves la agencia Bloomberg.

- Advertencias -

Irán afirmó haber lanzado misiles contra los cuarteles generales de las fuerzas kurdas en la región autónoma del Kurdistán iraquí, que acoge a tropas estadounidenses.

“Hemos atacado con tres misiles los cuarteles generales de los grupos kurdos opuestos a la revolución en el Kurdistán iraquí”, indica un comunicado militar citado el jueves por la agencia Irna.

Estos bombardeos, que según un portavoz causaron la muerte de un miembro de un grupo kurdo iraní en el exilio, llegaron precedidos por advertencias de las autoridades iraníes.

“Los grupos separatistas no deben imaginarse que ha soplado un viento nuevo e intentar actuar”, advirtió Ali Larijani, jefe del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán.

La Casa Blanca desmintió el miércoles las informaciones de varios medios de comunicación según las cuales Estados Unidos tenía la intención de armar a las milicias kurdas contra Irán para provocar un levantamiento.

Sin embargo, confirmó que el presidente Donald Trump habló con “dirigentes kurdos” que estaban en una base de Washington en el norte de Irak.

El republicano obtuvo una victoria política el miércoles, cuando el Senado rechazó una resolución destinada a limitar sus poderes en esta guerra.

El miércoles, por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial, un submarino estadounidense hundió un buque de guerra iraní en el océano Índico.

Las autoridades de Sri Lanka, que dirigen las operaciones de búsqueda, dieron cuenta de al menos 87 marinos muertos y decenas de desaparecidos.

El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abás Araqchi, acusó a Estados Unidos de cometer una “atrocidad”.

- Lo “lamentará amargamente” -

“Recuerden mis palabras: Estados Unidos lamentará amargamente el precedente que ha sentado” hundiendo el buque de guerra, escribió el canciller iraní en X.

Mientras tanto, Washington e Israel afirman que la capacidad de respuesta de la república Islámica se está agotando.

El número de misiles iraníes lanzados contra Israel disminuye “cada día”, declaró el miércoles por la noche un portavoz del ejército israelí.

“Ahora estamos en una posición de fuerza”, aseguró Trump.

No obstante, Irán lanzó el jueves nuevas salvas de misiles contra Israel, informaron el ejército israelí y los medios estatales iraníes. No causaron víctimas.

El jueves por la mañana, Israel también lanzó nuevos ataques aéreos contra el Líbano, donde su ejército ha ganado terreno en varias localidades fronterizas del sur del país.

En imágenes de la AFP se ve una columna de humo elevándose sobre Beirut tras un ataque contra el sur de la capital libanesa, bastión del movimiento islamista proiraní Hezbolá.

Líbano se vio envuelto en la guerra tras un primer ataque de Hezbolá contra Israel para “vengar” la muerte de Jamenei.

- El estrecho de Ormuz bloqueado -

Ciudades como Dubái y Riad también se ven sumidas en el caos, con embajadas estadounidenses cerradas, turistas bloqueados, miles de vuelos cancelados y refinerías y petroleros atacados.

En el estratégico estrecho de Ormuz, el tráfico marítimo sigue paralizado.

Los Guardianes de la Revolución, fuerza considerada el ejército ideológico de Irán, reivindicaron el miércoles tener el control “total” del paso, por el que suele transitar el 20% del petróleo y el gas natural licuado mundial.

En este contexto de extrema tensión, la agencia británica de seguridad marítima UKTMO informó el jueves de una explosión en un petrolero anclado en Kuwait, más al norte. Se produjo un derrame de petróleo.

- Concentraciones en apoyo a Jamenei -

Bombardeada sin descanso, Teherán parece una ciudad fantasma. Los habitantes que no han huido evitan salir a la calle.

“Teherán está tan desierta como ayer. (...) Hay controles de patrullas policiales por todas partes”, aseguró en la plataforma de mensajería Telegram Abid, un residente de la capital.

Las autoridades aplazaron el funeral de Estado inicialmente previsto el miércoles por la noche para el ayatolá Jamenei, a quien miles de personas homenajearon en diversos lugares del país.

Algunos participantes portaban pancartas en las que se leía “Muerte a Estados Unidos” y “Muerte a Israel”, informó la televisión pública iraní.