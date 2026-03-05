Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Un miembro kurdo iraní de la milicia peshmerga del Partido Democrático del Kurdistán (PDK) inspecciona los daños sufridos en el campamento Azadi del PDK tras un ataque transfronterizo iraní en la ciudad de Koye (Koysinjaq). Foto: Safin HAMID / AFP
Un miembro kurdo iraní de la milicia peshmerga del Partido Democrático del Kurdistán (PDK) inspecciona los daños sufridos en el campamento Azadi del PDK tras un ataque transfronterizo iraní en la ciudad de Koye (Koysinjaq). Foto: Safin HAMID / AFP
/ SAFIN HAMID
Por Agencia AFP

Nuevas explosiones estremecieron este jueves Teherán, mientras Irán afirma haber atacado a grupos kurdos en Irak, lo que hace temer que la guerra en Oriente Medio se extienda todavía más y su impacto en la economía mundial se acentúe.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.