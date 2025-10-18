Familiares palestinos de la familia Abu Shaban lloran junto a los cadáveres de sus seres queridos en el Hospital Bautista Al Ahli de la ciudad de Gaza, el 18 de octubre de 2025. Foto: EFE/EPA/MOHAMMED SABER
/ MOHAMMED SABER
Agencia EFE
Agencia EFE

Israel devuelve a Gaza otros 15 cadáveres de palestinos que mantenía en su poder
entregó a la Cruz Roja para su devolución a Gaza otros 15 cadáveres de palestinos que mantenía en su poder, a cambio del cuerpo de un rehén entregado anoche, anunció el Ministerio de Sanidad del Gobierno de .

“El Ministerio de Sanidad anuncia la recepción de 15 cuerpos de mártires liberados hoy por la ocupación israelí y la Cruz Roja, elevando el número total de cadáveres recibidos a 135”, recoge el comunicado de Sanidad.

PUEDES VER: Israel solo abrió 2 cruces para la entrada de ayuda a Gaza, mientras la ONU reclama más

Como en las entregas de cuerpos anteriores, el ministerio alertó que algunos cuerpos muestran señales de “abusos, palizas, estaban esposados y con los ojos vendados”.

Hasta ahora, el Hospital Nasser de Jan Yunis (sur de Gaza), al que llegan los cuerpos, solo ha conseguido identificar siete de los cuerpos que han llegado a su poder dado el deterioro grave que presentan.

Trabajadores del Ministerio de Salud de Gaza reciben los cadáveres de palestinos fallecidos que habían sido retenidos por Israel durante la guerra, el 15 de octubre de 2025. Foto: EFE/EPA/HAITHAM IMAD
Trabajadores del Ministerio de Salud de Gaza reciben los cadáveres de palestinos fallecidos que habían sido retenidos por Israel durante la guerra, el 15 de octubre de 2025. Foto: EFE/EPA/HAITHAM IMAD
/ HAITHAM IMAD

Uno de los médicos del centro envió a EFE unas fotografías de uno de los cuerpos recibidos, en la que se veía un rostro deformado y la cabeza aún mantenía atada la venda con la que presuntamente se le había tapado los ojos. Las manos seguían esposadas a la espalda y en sus brazos se aprecian numerosas marcas y heridas.

El deterioro de los cadáveres es tal que el Hospital Nasser ha tenido que organizar vistas con las familias de los desaparecidos en las que se muestran las imágenes de los cadáveres, con tal de que alguno de ellos pueda reconocerlos y contribuir a su identificación.

El municipio de la ciudad de Gaza, con el apoyo del Estado de Qatar, comenzó este martes 14 de octubre las obras para retirar los escombros y abrir las calles de la urbe tras la destrucción causada por los bombardeos y las operaciones militares de las fuerzas israelíes en los pasados dos años. (EFE)

