Mahmud Abbas, presidente de la Autoridad Palestina, afirmó ante la ONU: “No vamos a irnos de nuestra tierra”

El presidente de la Autoridad Nacional Palestina (ANP), Mahmud Abbas, aseguró este jueves ante la Asamblea de la ONU que los palestinos no van a irse de su tierra y que “ha llegado la hora de que la comunidad internacional haga lo correcto con Palestina” para que deje de estar bajo la ocupación ilegal de Israel.

“No vamos a irnos de nuestra tierra. Nuestros pueblos se quedarán enraizados como los árboles, como las rocas. Resurgiremos de debajo de los escombros para reconstruir”, aseguró Abbas, que agradeció a los países que han reconocido en los últimos días el Estado de Palestina e instó al resto de naciones a hacer lo mismo.

“Nuestro pueblo no olvidará esta postura noble que tomaron”, dijo tras enumerar uno a uno los países que se han sumado al reconocimiento, entre ellos Francia, Reino Unido, Canadá, Bélgica y Australia.

Según Abbas, que intervino por videoconferencia por el veto estadounidense a los visados de la ANP, “no se podrá lograr la paz si no se hace justicia y no se puede hacer justicia si Palestina no es libre”.

“Queremos vivir en libertad, en seguridad y con paz como los demás pueblos del mundo”, dijo el presidente del Gobierno palestino, que gobierna en una zona limitada del territorio de Cisjordania, la que no está controlada por Israel.

Abbas insistió en que Palestina debe ser “un Estado independiente y soberano” con Jerusalén Este como capital, un Estado “moderno, un Estado civil sin armas y extremismo”.

“Ha llegado la hora de que la comunidad internacional haga lo correcto respecto a Palestina para que se cumpla el derecho legítimo de no estar bajo la ocupación (israelí) ni depender de las oscilaciones políticas en Israel, para ponerle fin a esta opresión y esta ocupación ilegales”, afirmó.

Y defendió que la ANP sigue dispuesta a avanzar con su “lucha jurídica, pacífica y diplomática” para hacer respetar sus derechos. “No importa cuánto sangren nuestras heridas, ni cuánto dure el sufrimiento”, añadió.