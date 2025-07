El Gobierno sirio anuncia una sala de operaciones para responder a emergencias en Sweida

Combatientes de tribus beduinas se despliegan en la ciudad de Mazra'a, de mayoría drusa, en la campiña de Sweida, en el sur de Siria. Foto: EFE/EPA/AHMAD FALLAHA Several Bedouin tribes declared a general mobilization to fight against Druze factions after local Druze factions displaced Bedouin families and killed dozens of them. (Siria) EFE/EPA/AHMAD FALLAHA

/

AHMAD FALLAHA