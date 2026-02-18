Delcy Rodríguez anuncia que se reunirá “próximamente” con Gustavo Petro

Escuchar
La presidenta interina Delcy Rodríguez reacciona durante un acto en la Academia Militar del Ejército Bolivariano, parte del complejo militar Fuerte Tiuna en Caracas, el 28 de enero de 2026. (MARCELO GARCIA / Presidencia de Venezuela / AFP)
/ MARCELO GARCIA
Por Agencia EFE

La mandataria encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció este miércoles que se reunirá “próximamente” con el presidente de Colombia, Gustavo Petro, con quien sostuvo una llamada telefónica, días después de que la Cancillería colombiana anunciara un “posible” viaje de la líder chavista para esta semana.

