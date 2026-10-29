La líder opositora de Venezuela y premio nobel de la paz 2025, María Corina Machado, espera que la mesa de diálogo entre el chavismo y un sector de la oposición - en el que no está incluida - tenga éxito y cumpla con su objetivo, según manifestó este jueves al ser preguntada por EFE en su primera rueda de prensa ofrecida tras su regreso a Venezuela.

“Nosotros no estamos formando parte de esta mesa y lo que sí, como advertimos en su momento, no solamente no obstaculizamos, sino que estamos muy interesados en que tenga éxito y que cumpla su cometido”, remarcó la dirigente que regresó al país el fin de semana, tras diez meses fuera del escenario público nacional.

Desde la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) en Caracas, donde fue recibida también por estudiantes y las autoridades de la casa de estudios, la dirigente expresó que las reformas institucionales pueden hacerse de forma paralela y no secuenciales, como se está trabajando.

En su opinión, se pueden designar al mismo tiempo las nuevas autoridades para el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y las del Consejo Nacional Electoral (CNE), ambas instituciones acusadas de actuar a favor del chavismo.

“Creo que esto le daría una gran tranquilidad, una gran certeza, no solamente a los venezolanos, sino también a los inversionistas extranjeros y a tantos otros actores de la región que están muy interesados en que exista estabilidad (...) legalidad y democracia en nuestro país”, indicó.

El chavismo y un sector de la oposición, encabezado por la exdiputada Dinorah Figuera, iniciaron el pasado agosto un proceso de diálogo en el marco del plan de transición que impulsa Estados Unidos para Venezuela, después de que sus tropas capturaran en enero a Nicolás Maduro.

La líder de la oposición venezolana y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, habla durante una conferencia de prensa en la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas el 29 de octubre de 2026. (Foto de Federico PARRA / AFP). / FEDERICO PARRA

Las partes acordaron entonces avanzar en la renovación del TSJ, un proceso que se espera que culmine en diciembre.

Según Washington, las delegaciones también deberán negociar para avanzar en la reforma del CNE.

La Administración de Donald Trump apoya una hoja de ruta para lograr la renovación de organismos clave como el TSJ y el CNE en los próximos meses, lo que debería llevar a la mandataria encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, a declarar vacante la Presidencia y a abrir un plazo de seis meses para la convocatoria de elecciones, dijo el lunes un alto funcionario del Departamento de Estado en una rueda de prensa telefónica.

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