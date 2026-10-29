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Resumen

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La líder opositora María Corina Machado, habla en una rueda de prensa en la Universidad Católica Andrés Bello este jueves, en Caracas (Venezuela). Foto: EFE/ Miguel Gutiérrez
La líder opositora María Corina Machado, habla en una rueda de prensa en la Universidad Católica Andrés Bello este jueves, en Caracas (Venezuela). Foto: EFE/ Miguel Gutiérrez
Por Agencia EFE

La líder opositora de Venezuela y premio nobel de la paz 2025, María Corina Machado, espera que la mesa de diálogo entre el chavismo y un sector de la oposición - en el que no está incluida - tenga éxito y cumpla con su objetivo, según manifestó este jueves al ser preguntada por EFE en su primera rueda de prensa ofrecida tras su regreso a Venezuela.

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