Rubio espera restablecer “pronto” las relaciones con Venezuela y traza un futuro cautelosamente optimista

El secretario de Estado, Marco Rubio, declaró este miércoles que espera contar “pronto” con presencia diplomática estadounidense en Venezuela, durante una audiencia en el Senado en la que trazó un futuro ligeramente optimista para el país caribeño después del derrocamiento de Nicolás Maduro.

“Tenemos un equipo allá que lo está evaluando, y creo que pronto podremos abrir una presencia diplomática”, declaró ante la comisión de Relaciones Exteriores del Senado.

Rubio recibió luego a puerta cerrada en el Departamento de Estado a la líder opositora María Corina Machado, para avanzar en una transición ordenada para Venezuela.

Una presencia diplomática estadounidense en Caracas permitirá “tener información en tiempo real e interactuar, no solamente con responsables del régimen (...) pero también interactuar con miembros de la sociedad civil, de la oposición”, añadió.

La diplomática Laura Dogu será la responsable de esa misión diplomática, confirmó Rubio.

Dogu fue embajadora de Estados Unidos en Nicaragua y entre 2012 y 2015 fue subjefa de misión en México.

Dogu “asumirá la unidad de asuntos venezolanos, primero en Bogotá, pero finalmente en Caracas”, explicó el jefe de la diplomacia estadounidense.

La líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, tras reunirse con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en el Departamento de Estado de Estados Unidos en Washington, DC, el 28 de enero de 2026. (Oliver Contreras / AFP) / OLIVER CONTRERAS

“Un paraíso de gángsteres”

Estados Unidos causó un sismo en Venezuela, y también en toda América Latina y el Caribe, al atacar a ese país para capturar al presidente Nicolás Maduro y su esposa Cilia Sánchez en la madrugada del 3 de enero. Ambos fueron trasladados a Nueva York, donde enfrentan cargos por narcotráfico.

Delcy Rodríguez, entonces vicepresidenta, asumió el poder rápidamente.

“No estoy aquí para decirles que esto vaya a ser fácil o sencillo. Lo que digo es que, en tres semanas y media, casi cuatro, estamos mucho más avanzados en este proyecto de lo que pensábamos que estaríamos”, aseguró Rubio, exsenador republicano, a sus antiguos colegas.

“Reconozco que no será fácil. Al final del día, estamos tratando con gente allá que ha pasado la mayor parte de su vida viviendo en un paraíso de gánsteres”, declaró.

El rol de Machado, la Premio Nobel de la Paz 2025, sigue siendo una incógnita.

Preguntada sobre si aceptaría compartir provisionalmente el poder con Rodríguez para garantizar la transición, Machado contestó: “Nosotros estamos dispuestos y de hecho, estamos trabajando para facilitar una transición real ”.

“Esto no es una transición a lo ruso, que se quedan las mafias en el poder y al final terminan sufriendo los ciudadanos”, aseguró.

“Creo que nadie tiene fe en Delcy Rodríguez”, añadió.

Rubio no quiso comprometerse con plazos ante los senadores.

“No va a ser de un día para otro que esto dé un vuelco de la noche a la mañana. Pero creo que estamos logrando avances buenos y decentes”, añadió.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, junto a Jorge Rodríguez, y Diosdado Cabello, durante un acto de gobierno, en Caracas, el 28 de enero de 2026. (Palacio de Miraflores / EFE) / Palacio de Miraflores

Los ejemplos de España o Paraguay

El gobierno de la presidenta interina ha empezado a liberar presos políticos y ha promovido una reforma de la legislación de hidrocarburos para abrir la estatal industria petrolera a la inversión privada, detalló Rubio como ejemplos de ese supuesto progreso.

La presidenta interina, sin embargo, ha intentando desmarcarse de Estados Unidos en algunas de sus declaraciones.

“Ya basta de las órdenes de Washington sobre políticos en Venezuela. Que sea la política venezolana quien resuelva nuestra divergencia y nuestros conflictos internos”, declaró el 25 de enero ante trabajadores del sector petrolero.

Al ser preguntado por senadores demócratas sobre cuáles son los siguientes pasos, y sobre si se puede confiar en el gobierno de herencia chavista, Rubio declaró: “antes de todo esto, esto (Venezuela) estaba bloqueado”.

“Puedo señalar varios lugares: España, Paraguay, dos ejemplos de sitios en los que hubo una transición, de un régimen autocrático a uno democrático. Y llevó tiempo”, indicó.

El secretario de Estado reiteró que uno de los objetivos es obligar a Venezuela a reducir la presencia de enemigos de Estados Unidos como Irán, China o Cuba.

“Lo único que a mí me consta es que las instrucciones que ha recibido [Rodríguez] son claras”, explicó Machado tras su encuentro con Rubio.

