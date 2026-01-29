Rubio espera restablecer “pronto” las relaciones con Venezuela y traza un futuro cautelosamente optimista

Secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, testifica durante una audiencia del Comité de Relaciones Exteriores del Senado para examinar la política de EE. UU. hacia Venezuela. Foto: AFP
/ SAUL LOEB
Por Agencia AFP

El secretario de Estado, Marco Rubio, declaró este miércoles que espera contar “pronto” con presencia diplomática estadounidense en Venezuela, durante una audiencia en el Senado en la que trazó un futuro ligeramente optimista para el país caribeño después del derrocamiento de Nicolás Maduro.

