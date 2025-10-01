El alumno en la era digital

Hoy, mientras la tecnología y la inteligencia artificial generativa avanzan a pasos agigantados, muchos educadores se preguntan cuál será el rol de la escuela y del maestro. Hoy se puede aprender casi todo utilizando plataformas interactivas; viendo videos tutoriales; leyendo resúmenes y analizando cuadros estadísticos preparados por la inteligencia artificial.

Ante esta avalancha se abre una cuestión clave: ¿qué es lo esencialmente humano que un profesor ofrece a sus alumnos y lo hace insustituible?¿Cuáles son los aportes de la escuela en esta era de la inteligencia artificial?

Más allá de enseñar en las escuelas a discernir lo bueno de lo malo, lo beneficioso de lo perjudicial, lo verdadero de lo falso que la transformación digital nos presenta en nuestro quehacer diario; se vislumbra el gran reto de enseñarles a ser señores de uno mismo, y no esclavos del capricho; a hacer lo que se tiene que hacer aunque no provoque; a descubrir que el esfuerzo por hacer el bien tiene un impacto positivo en los demás y en el que lo realiza.

Además, el entretenimiento audiovisual interactivo que se tiene al alcance de la mano lleva a ejercitar una gran dosis de fortaleza para dejar las distracciones cuando el deber llama, o cuando nos solicitan una ayuda en casa.

La discusión ya no pasa por decidir entre tecnología o no tecnología, o entre pantallas o papel. La tecnología está en todo lugar y la usamos a diario: para saber qué ruta seguir, para comprar, para planificar nuestro tiempo, para recordar fechas importantes, para resumir un texto extenso, para comparar documentos, para redactar informes. No cabe cerrar los ojos ante estos avances o rechazarlos por el mal uso que algunos hacen de ella.

Es el momento de poner el foco en la formación del carácter. Esta formación permitirá a los jóvenes reconocer esta nueva arena, donde se pelean pequeñas o grandes luchas del desarrollo personal. Para esto el profesor y las familias tienen un rol capital.

Cuando hablamos de la formación del carácter nos referimos a ese componente vital de nuestra personalidad que se va desarrollando con nuestra colaboración activa conforme vamos madurando. El reto en la formación del carácter en la etapa escolar consiste fundamentalmente en enseñarles que el ejercitarse en adquirir las virtudes es como ir al gimnasio: al comienzo duelen los músculos, y se tiene poca resistencia, pero la constancia los hace crecer haciéndolos capaces de más. Ya los griegos reconocían la vida buena