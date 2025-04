La música hecha por peruanos suena más fuerte que nunca. En los últimos tres años, la cantidad de artistas nacionales que aparecen en el top semanal de Spotify en el Perú se ha duplicado, y sus sonidos siguen cruzando fronteras, teniendo impacto en el escenario global. De la mano del streaming, los artistas locales reafirman su lugar en el mapa musical, y contribuyen en conjunto al fortalecimiento de la industria, la estabilidad económica de sus propias carreras y la llegada de nuevos exponentes.

Hoy, el Perú cuenta con una industria musical más saludable que nunca, que ha alcanzado cifras históricas impulsadas, casi exclusivamente, por el streaming. Solo en el 2024, se registraron ingresos récord de US$52 millones, el nivel más alto hasta la fecha. La escucha por medio de plataformas como Spotify generó el 87,6% del total de las ganancias de la música grabada, de acuerdo con la Federación Internacional de la Industria Fonográfica. ¿Pero cómo algo tan cotidiano como reproducir música en Spotify puede tener un impacto tan grande en el crecimiento de los artistas y en sus carreras?

Spotify recibe dinero principalmente de dos fuentes: los suscriptores al servicio Premium y los anunciantes que respaldan la versión gratuita. Algunas personas dicen que el streaming no paga a los artistas, esto simplemente no es cierto. De hecho, aproximadamente dos tercios de este dinero se pagan a los titulares de derechos y no a los artistas directamente, es decir, a organizaciones y empresas autorizadas por los propios artistas y sus equipos para gestionar su música y composiciones en plataformas. Estos pueden ser sellos discográficos, distribuidores, editores de música, entre otros, quienes a su vez pagan a los artistas según los contratos.

Desde el lanzamiento de Spotify en el 2008, hemos pagado más de US$60 mil millones a la industria musical. Solo en el 2024, alcanzamos un récord histórico con un pago anual de US$10 mil millones, la cifra más alta en la historia de la industria, más que lo que cualquier minorista haya pagado en un solo año y más de 10 veces la contribución de la mayor tienda de discos en la era del CD.

Ahora bien, eso es a escala global, pero en el Perú el impacto ha alcanzado niveles sin precedentes. En el 2024, el número de artistas peruanos que generaron más de S/50 mil a través de Spotify casi se duplicó en comparación con el 2021. El mundo ahora tiene acceso a más música peruana, pues solamente en nuestra plataforma los artistas fueron descubiertos 470 millones de veces en el 2024.

¿Todo esto qué significa? Que el modelo que creamos hace 19 años, cuando la industria enfrentaba sus mayores desafíos por la piratería, sí está funcionando, y el Perú es un ejemplo perfecto. Antes, era casi imposible para un artista abrirse camino si no tenía un contrato con una disquera, no contaba con el dinero para distribuir su música o no formaba parte de las 40 canciones que rotan en la radio.

Estamos firmes con nuestro compromiso: queremos que la música peruana siga retumbando en cada esquina del planeta. Solo en Spotify hay más de 670 millones de usuarios, y 22% de ellos en Latinoamérica. Esto recién comienza, pero es clave seguir comprendiendo las transformaciones que ha traído el streaming, y apostar sin miedo a la innovación. Que sean muchos más años