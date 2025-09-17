En el alegato presentado por el Perú hay infinidad de pruebas que revelan la monstruosidad y la inhumanidad de la chilenización. Abundan episodios de persecución y hostilidad de la pacífica población rural; historias de hombres de negocios arruinados por la creación de fábricas chilenas subvencionadas por su gobierno; propiedades arrebatadas a peruanos y ofrecidas a colonizadores chilenos; gente apaleada, maltratada, expulsada de su país sin un centavo. No es posible seguir leyendo tanta maldad y esperamos que el Laudo tome esto en cuenta. H.L.M.