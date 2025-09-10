1925: Velasco Astete en el Cusco

Verdaderamente ha sido una locura de entusiasmo y emoción la que ha vivido el Cusco con la llegada del avión piloteado por su ilustre hijo Alejandro Velasco Astete. Cuando el frágil aparato tomó tierra en el campo de la Pólvora, las lágrimas asomaron a los ojos de miles de cusqueños. El héroe, a caballo, rodeado de una comitiva igualmente montada y seguido por una inmensa multitud, hizo su ingreso en la ciudad, donde ha recibido los más grandes honores que se recuerda en la historia moderna de la urbe imperial. H.L.M.