(Ilustración: Víctor Aguilar Rúa).
(Ilustración: Víctor Aguilar Rúa).
Hace 100 años
Hace 100 años

Escucha la noticia

00:0000:00
1925: Velasco Astete en el Cusco
Resumen de la noticia por IA
1925: Velasco Astete en el Cusco

1925: Velasco Astete en el Cusco

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

Verdaderamente ha sido una locura de entusiasmo y emoción la que ha vivido el Cusco con la llegada del avión piloteado por su ilustre hijo Alejandro Velasco Astete. Cuando el frágil aparato tomó tierra en el campo de la Pólvora, las lágrimas asomaron a los ojos de miles de cusqueños. El héroe, a caballo, rodeado de una comitiva igualmente montada y seguido por una inmensa multitud, hizo su ingreso en la ciudad, donde ha recibido los más grandes honores que se recuerda en la historia moderna de la urbe imperial. H.L.M.

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC