1926: Sesenta años del 2 de Mayo

En la rada del Callao, nuestro pueblo repelió hace 60 años una agresión que tuvo antes su momento culminante en las playas indefensas de Chile. El Perú, de manera resuelta, asumió el mandato de dar cara a la amenaza que para la independencia suya y de los otros jóvenes países de nuestro continente constituía la escuadra del bizarro marino español Casto Méndez Núñez. El heroísmo de los defensores peruanos de la causa americana puso fin a la injustificada empresa encomendada a Méndez y América saludó al Perú como el mantenedor de los derechos continentales.

En la rada del Callao, nuestro pueblo repelió hace 60 años una agresión que tuvo antes su momento culminante en las playas indefensas de Chile. El Perú, de manera resuelta, asumió el mandato de dar cara a la amenaza que para la independencia suya y de los otros jóvenes países de nuestro continente constituía la escuadra del bizarro marino español Casto Méndez Núñez. El heroísmo de los defensores peruanos de la causa americana puso fin a la injustificada empresa encomendada a Méndez y América saludó al Perú como el mantenedor de los derechos continentales.