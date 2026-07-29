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Aprender a leer el país desde sus rocas

“Entender el territorio debería ser una forma básica de cultura cívica y, sin embargo, todavía suele quedar restringido a los especialistas”.

    Victor Román/Sci2Press
    Por
    / Dreet Production

    Hay un patrón que se repite con frecuencia en cualquier conversación sobre geología. Se menciona la palabra y la reacción inmediata, casi automática, es pensar en minería ilegal o en el último temblor. Rara vez se piensa en lo que hay debajo de nuestros pies el resto del tiempo, en la enorme mayoría de los días en que la tierra no se mueve ni sale en las noticias. Después de un tiempo trabajando de cerca con geólogos, traduciendo su trabajo para un público general, esa reacción deja de sorprender y empieza a parecer, más bien, una oportunidad desperdiciada.

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