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Bolivia en llamas, otra vez

“Paz debía reconstruir la economía de Bolivia y la confianza de los ciudadanos. Y eso no se podía hacer de la noche a la mañana”.

    Gisella López Lenci
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    Periodista

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    Manifestantes huyen de los gases lacrimógenos durante enfrentamientos con la policía antidisturbios en una protesta que exige la renuncia del presidente boliviano Rodrigo Paz. (Foto de AIZAR RALDES / AFP).
    Manifestantes huyen de los gases lacrimógenos durante enfrentamientos con la policía antidisturbios en una protesta que exige la renuncia del presidente boliviano Rodrigo Paz. (Foto de AIZAR RALDES / AFP).
    / AIZAR RALDES

    Cuando Rodrigo Paz fue elegido presidente de Bolivia, sabía que la luna de miel sería muy corta y que desde el primer minuto todos sus actos serían observados a la distancia por Evo Morales, quien no dudaría en aprovechar el primer traspié para ir por él.

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