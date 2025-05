Roberto Burneo, presidente del Jurado Nacional de Elecciones, es una buena noticia para la democracia peruana. El más joven de los supremos, con maestrías en gestión pública, quiso ser presidente del Jurado porque veía un reto complicado pero interesante en el paso a la bicameralidad y la peligrosa multiplicación de los partidos.

Entonces tiene ideas y es proactivo. Ha presentado al Congreso un proyecto de ley para suspender la inscripción de aquellos partidos que, por ejemplo, no cumplan con el número de afiliaciones establecido luego de restar las firmas indebidas. Esperemos que el Congreso apruebe este proyecto, porque reducir el número de partidos que compitan es vital por varias razones: facilitar el voto y que este refleje la voluntad popular; evitar que la elección sea una lotería con una segunda vuelta entre candidatos con muy poca votación, alguno de las cuales pueda ser un antisistema destructivo; reducir el riesgo de la penetración de redes ilícitas y mafiosas en la política; propender a que el próximo gobierno posea una mayoría parlamentaria propia o una coalición que proporcione la gobernabilidad necesaria para llevar a cabo los cambios profundos que se requiere, y, finalmente, que no haya impunidad y se vea que quien acepta la falsificación de firmas recibe un castigo.

Pero las iniciativas de Burneo no quedan allí. Me explicó que el Jurado hará uso, además, de la ley de procedimientos administrativos, que permitiría anular la inscripción de un partido si se comprueba que hubo afiliados falsos. El artículo 34 del decreto supremo 004-2019-JUS que aprueba el texto único ordenado de la ley mencionada, establece que “En caso de comprobar fraude o falsedad en la declaración, información o en la documentación presentada por el administrado, la entidad considera no satisfecha la exigencia respectiva para todos sus efectos, procediendo a declarar la nulidad del acto administrativo sustentado en dicha declaración, información o documento”.

Ello solo se podría aplicar a los partidos inscritos luego de las elecciones del 21, algo más de 20. Pero cualquier reducción del número de partidos será importante. Y sin necesidad de ley alguna , debería aplicar el artículo 181 de la Constitución que dice que el JNE: “aprecia los hechos con criterio de conciencia”. Habrá que insistir con las alianzas y en su defecto acuerdos programáticos entre partidos como la Política contra la Criminalidad suscrita ya por seis agrupaciones y la política sobre agua y saneamiento que están discutiendo ahora nueve partidos para llegar a un documento similar. Y luego seguirán otros temas.

Pero Burneo va más allá. Ha reclutado parte del equipo de la Corte de Lima Norte que diseñó e implementó una herramienta de inteligencia artificial (IA) para proyectar resoluciones y sentencias en casos tipo, porque lo mismo quiere hacer en el JNE, incluyendo una aplicación que combina con IA diversas bases de datos a fin de verificar la veracidad de las hojas de vida que presentan los candidatos, algo clave en unas elecciones amenazadas por la infiltración de las economías ilegales y la corrupción. Debiera afiatar los procedimientos de integridad para prevenir que funcionarios pidan dinero a candidatos por levantarles observaciones u otros motivos, como ha ocurrido. Pues la plata negra va a estar boba en estas elecciones.