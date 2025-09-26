En el Semáforo de viernes 26 de setiembre, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. Primero, la captura de Erick Moreno Hernández, alias “El Monstruo”, en Paraguay constituye una victoria necesaria tras coordinación internacional, siendo fundamental que enfrente la justicia peruana por secuestros, homicidios y extorsiones. Segundo, la reapertura del aeropuerto Fernando Belaunde Terry de Jaén el 29 de setiembre representa una noticia esperanzadora tras dos años de inactividad, esperándose que este terminal turístico no vuelva a cerrarse por problemas de asfaltado. Finalmente, la inscripción de 52 partidos políticos ante el JNE evidencia una peligrosa fragmentación del sistema político peruano que generará crisis de representatividad y complicará las decisiones del electorado en las elecciones de abril 2026.

🟢LO BUENO🟡NI MALO NI BUENO🔴 LO MALO

🟢IMPORTANTE CAPTURA

La captura de Erick Moreno Hernández, alias “El Monstruo”, en Paraguay constituye una victoria necesaria para la justicia. Tras coordinación internacional entre autoridades peruanas y paraguayas, se logró detener al cabecilla de “Los Injertos del Cono Norte”, acusado de secuestros, homicidios y extorsiones. Es fundamental que este peligroso criminal enfrente la justicia peruana y responda por sus sangrientos crímenes.

🟢REABRIRÁN AEROPUERTO DE JAÉN

El anuncio del MTC sobre la reapertura del aeropuerto Fernando Belaunde Terry de Jaén el 29 de setiembre representa una noticia esperanzadora tras dos años de inactividad. Esta importante infraestructura aérea, que antes movilizaba a 12 mil visitantes mensuales, finalmente retomará operaciones después de trabajos de rehabilitación. Se espera que este crucial terminal para el turismo de Chachapoyas no vuelva a cerrarse debido a problemas recurrentes con el asfaltado de su pista de aterrizaje.

🔴PROLIFERACIÓN EXAGERADA DE PARTIDOS

La inscripción de 52 partidos políticos ante el JNE representa una proliferación exagerada que evidencia una peligrosa fragmentación del sistema político peruano. Esta atomización generará una crisis de representatividad al dispersar el voto entre múltiples opciones. Del total registrado, únicamente 39 partidos y tres alianzas están facultados para participar en elecciones generales en abril del 2026. La cantidad de partidos refleja una debilidad institucional y complicará la toma de decisiones informadas por el electorado.