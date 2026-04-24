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¿Debería haber voto electrónico en el Perú?

Demoras en el conteo de la ONPE así generan la interrogante sobre si es necesario que en los comicios peruanos se aplique el voto electrónico o el voto digital. Los especialistas Javier Albán y Erick Iriarte opinan del tema.

    Si no empezamoshoy, ¿cuándo?

    Javier Albán

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    Javier Albán

    No al #VotoElectrónico, no al #VotoDigital

    Erick Iriarte

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    Erick Iriarte
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    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Video didáctico para uso del voto electrónico. (Foto: Andina)
    Video didáctico para uso del voto electrónico. (Foto: Andina)

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