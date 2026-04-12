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Cinco columnas y un futuro

“Que la lucidez le gane en primera vuelta al hartazgo”.

    Héctor Villalobos
    Por

    Editor de Política y Opinión

    hvillalobos@comercio.com.pe

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    Ilustración: Giovanni Tazza
    Ilustración: Giovanni Tazza

    Ha llegado el momento de enfrentar al temido monstruo de cinco columnas y más de 30 símbolos. Llegamos a la hora crucial en la que más de 27 millones de peruanos estarán frente al sabanón que será recordado como la cédula electoral más grande de la historia y que definirá el futuro del país que queremos para los próximos cinco años. El tiempo de escuchar propuestas, informarse y sacar conclusiones llegó a su fin. Hoy es el día decisivo.

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