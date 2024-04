Hace algunos años un vicepresidente del Banco Mundial hablaba sobre el liderazgo y las características especiales que tienen que tener las personas que trabajan en desarrollo y pobreza. Sostenía que estas personas tienen que tener un fuego especial en las entrañas porque se enfrentan todos los días con estados fallidos, instituciones corruptas y gobiernos que no funcionan y, por ello, deben sobreponerse a la frustración y seguir trabajando. Creo que esto es precisamente lo que sentimos los peruanos todos los días al levantarnos por la mañana: una enorme frustración. ¿Cómo logramos cambiar la realidad de nuestro país?

Hasta ahora no hemos podido crear la visión del país que queremos construir y, al no tenerla, no tenemos una estrategia de país. Cada día dejamos el alma en la cancha, pero ¿cómo se logra ganar frente a un estado indolente y corrupto que nos pone barreras que nos impiden avanzar? ¿Cómo aceptar una clase política mafiosa que no sabe lo que es el bien común y que solo responde a los intereses de quienes les ponen plata por delante? ¿Cuántas mentiras que disfrazan la corrupción estamos dispuestos a tolerar?

El jueves 4 de abril, el Congreso aprobó por insistencia el proyecto de ley de nombramiento de más de 14.000 docentes interinos a la carrera pública. Estos fueron cesados en el 2014, porque se negaron a tomar la evaluación para entrar a la carrera pública magisterial o porque la desaprobaron. De hecho, solo 5.315 maestros se inscribieron para la evaluación y 4.769 no la aprobaron. El resto se negó a rendir el examen. La reposición de estos maestros es un durísimo revés a la reforma educativa. Porque es claro que un maestro que no puede resolver problemas matemáticos y que no tiene aptitudes pedagógicas mínimas no puede enseñar.

La ley fue aprobada con el voto de 92 congresistas. Solo seis votaron en contra y vale la pena mencionarlos: Alejandro Cavero, Adriana Tudela, Diana González, Norma Yarrow, Carlos Anderson y Flor Pablo. ¿Qué lleva al partido de Keiko Fujimori, por ejemplo, a votar en bloque con la izquierda para destruir la educación de los niños de escasos recursos? Esta ley celebrada por Gladys Echaíz como un acto de justicia es precisamente lo contrario. Es una vergüenza.

¿Cuál es nuestro rol como ciudadanos frente a un Congreso que destruye lo poco que se ha avanzado? ¿Podemos quedarnos callados y seguir como si nada hubiese ocurrido? Tenemos la obligación de informarnos y saber cómo votó cada uno de los congresistas que nosotros llevamos al poder. Y exigirles explicaciones porque el 75% de los estudiantes en el Perú va a un colegio público: 6,8 millones de chicos. Vale la pena recordar que, de acuerdo con la Evaluación Censal de Estudiantes 2022, solo 12 de cada 100 estudiantes puede resolver problemas matemáticos y en las zonas rurales son solo 4 de cada 100. A menor educación, menores las posibilidades de obtener un trabajo bien remunerado que les permita escapar de la pobreza, lo que tiene un impacto directo en el desarrollo económico del país.