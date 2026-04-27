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¿Cuál es el rol del sector privado?

“El sector privado no puede desentenderse de lo que ocurre en el país y limitarse a defender la libertad económica”.

    María Cecilia Villegas
    Por

    CEO de Capitalismo Consciente Perú

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    Cada cinco años, los resultados de las elecciones nos hacen reaccionar, con furia, con rabia, con decepción. En realidad, en la mayoría de los casos, con miedo. El ver que candidaturas con ofertas antisistema pasen a segunda vuelta ponen al sector privado, y sobre todo a la clase más alta del país, en vilo. El hecho de que José Mercedes Castillo Terrones sea uno de los senadores más votados nos está diciendo algo. Hay una población que quiere ser reivindicada porque se siente agraviada. Una población que, para los grupos de poder económico del país, es invisible.

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