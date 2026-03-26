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De la polarización a la insularidad

“¿Cómo confiar en instituciones si no confiamos en los otros? Sin confianza no hay desarrollo económico ni instituciones fuertes”.

    Urpi Torrado
    Por

    es CEO de Datum Internacional

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    "Solo una minoría de peruanos disfruta hablar de política; la mayoría la evita. No hay debate, no hay intercambio, no hay construcción colectiva". Ilustración: Víctor Aguilar Rúa
    "Solo una minoría de peruanos disfruta hablar de política; la mayoría la evita. No hay debate, no hay intercambio, no hay construcción colectiva". Ilustración: Víctor Aguilar Rúa

    En los últimos años, hemos visto cómo la confianza en el Perú se ha ido debilitando. La crisis de confianza ha escalado, de la polarización al resentimiento hacia el sistema, alcanzando un nuevo nivel. El Edelman Trust Barometer 2026 muestra que el problema ya no es solo que no confiemos en las instituciones, sino que hemos empezado a dejar de confiar en los demás, especialmente en quienes piensan distinto.

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