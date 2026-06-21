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Del uso a la comprensión de la inteligencia artificial

“Alfabetizarse en IA supone aprender a formular problemas, trabajar con datos, interpretar probabilidades, reconocer errores y evaluar resultados”.

    Francisco Miró Quesada Westphalen
    Por

    Periodista y docente

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    "Nuestro país no necesita únicamente más usuarios de inteligencia artificial, sino ciudadanos capaces de comprenderla, profesionales que sepan aplicarla y especialistas que puedan desarrollar soluciones para nuestros propios problemas". Ilustración: Víctor Aguilar Rúa
    "Nuestro país no necesita únicamente más usuarios de inteligencia artificial, sino ciudadanos capaces de comprenderla, profesionales que sepan aplicarla y especialistas que puedan desarrollar soluciones para nuestros propios problemas". Ilustración: Víctor Aguilar Rúa

    El Perú destaca en América Latina por la intensidad con la que utiliza herramientas de inteligencia artificial. Según el Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial 2025, elaborado por el Centro Nacional de Inteligencia Artificial de Chile (Cenia) y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), nuestro país ocupa el séptimo lugar en el desarrollo general de su ecosistema y sobresale por el uso de estas tecnologías. El dato es alentador, pero también nos invita a preguntarnos cuánto sabemos realmente sobre ella.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.