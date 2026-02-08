Inicio
El algoritmo de Elon Musk y la raíz de la informalidad en el Perú

“Combatir la informalidad y la corrupción exige algo más que parches o nuevas sanciones. Requiere una reforma integral que ataque la raíz del problema”.

    Raúl Benavides Ganoza
    Por

    Director de la Compañía de Minas Buenaventura

    "Un Estado más simple, eficiente y funcional no solo reduciría la corrupción, sino que liberaría la capacidad empresarial y permitiría que quienes quieren hacer las cosas bien puedan, efectivamente, hacerlo".
    "Un Estado más simple, eficiente y funcional no solo reduciría la corrupción, sino que liberaría la capacidad empresarial y permitiría que quienes quieren hacer las cosas bien puedan, efectivamente, hacerlo". (Ilustración: Giovanni Tazza).
    Cuando uno conversa con emprendedores y ejecutivos en el Perú, el diagnóstico suele repetirse: emprender es lento, caro y complicado. Los permisos y regulaciones hacen que casi cualquier iniciativa demore más de lo razonable y cueste mucho más de lo necesario. Este problema existe en muchos sectores, pero alcanza su máxima complejidad en la minería, donde la cantidad de requisitos, autorizaciones y supervisiones puede volver prácticamente inviable operar dentro de la legalidad.

