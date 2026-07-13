El Comercio
·
opinion
·
columnistas
Añadir El Comercio como fuente preferida en

El desafío es ejecutar

“No sorprendería que el próximo gobierno recurra a decretos para acelerar procedimientos, pero ninguna medida excepcional sustituye una administración pública capaz”.

    Fernando Cáceres Freyre
    Por

    Director Ejecutivo de Síntesis Instituto

    00:0000:00
    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    "El nuevo gobierno tendrá oportunidades desde el primer día". Ilustración: Víctor Aguilar Rúa
    "El nuevo gobierno tendrá oportunidades desde el primer día". Ilustración: Víctor Aguilar Rúa

    La presidenta electa ha planteado tres prioridades para el inicio de su gobierno, que asumirá el 28 de julio: solicitar facultades legislativas para enfrentar la inseguridad ciudadana, impulsar inversiones –con énfasis en las obras de prevención frente al fenómeno de El Niño– y poner en marcha un ‘shock’ desregulatorio. Si los acuerdos políticos con el Congreso prosperan en las próximas semanas, el arranque de la nueva administración podría ser auspicioso.

    Conforme a los criterios de

    Trust Project
    Tipo de trabajo:

    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.