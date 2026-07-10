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El horror de transportar

“Lo que parece venir, porque Keiko Fujimori está aún a tiempo de cambiar, es lo malo conocido y lo pésimo por conocer”.

    Carlos Basombrío Iglesias
    Por

    Analista político y experto en temas de seguridad

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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Ilustración: Giovanni Tazza
    Ilustración: Giovanni Tazza

    “Sicarios atacaron a balazos una combi informal en un paradero de Huachipa. El chofer recibió un disparo y un transeúnte también resultó herido. El chofer está grave. La policía llegó horas después del ataque, cuando los comerciantes ya habían limpiado la escena del crimen” (publicado en X por la periodista Verónica Linares).

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.