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El Niño en Chile: al frente de un clima cambiante

“Si algo nos ha enseñado El Niño es que, aunque no podemos evitar su ocurrencia, sí podemos prepararnos mejor para enfrentar sus impactos”.

    Gastón Torres
    Por

    Director subrogante de la Dirección Meteorológica de Chile (MeteoChile)

    icono te lo cuento
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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    "Durante las últimas tres décadas, Chile ha logrado importantes avances en investigación climática, permitiendo comprender mejor los procesos de interacción entre el océano y la atmósfera". (Ilustración: El Comercio)
    "Durante las últimas tres décadas, Chile ha logrado importantes avances en investigación climática, permitiendo comprender mejor los procesos de interacción entre el océano y la atmósfera". (Ilustración: El Comercio)

    A lo largo de nuestra historia, el fenómeno de El Niño ha puesto a prueba la capacidad de Chile para enfrentar sus impactos climáticos. Sus efectos sobre las precipitaciones, las temperaturas y diversas actividades productivas nos han dejado importantes lecciones. Hoy, gracias al avance de la ciencia y al fortalecimiento de la coordinación institucional, contamos con mejores herramientas para anticipar sus consecuencias.

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