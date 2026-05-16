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El Perú brilla en Venecia

“La participación peruana trasciende lo artístico y lo arquitectónico: nos invita a reconocernos en nuestra diversidad y a comprender que allí reside una de las mayores fortalezas del Perú”.

    Patricia Stuart
    Por

    Rectora de la Universidad de Lima

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    VENICE, ITALY - MAY 07: (EDITORIAL USE ONLY) Visitors explore the Peru Pavilion at Arsenale during a press preview for the 61st International Art Exhibition - La Biennale di Venezia on May 07, 2026 in Venice, Italy. Titled Sara Flores. From Other Worlds, the Peru Pavilion at the 61st Venice Biennale Arte, Arsenale, presents the first national representation of Peru centred on an Indigenous artist — Shipibo-Konibo painter and visual artist Sara Flores — curated by Issela Ccoyllo and Matteo Norzi, commissioned by Armando Andrade on behalf of the Patronato Cultural del Perú (PACUPE); the exhibition brings together new large-format kené paintings on cotton canvas — kené being the ancestral visual language of the Shipibo-Konibo people, a living geometric design system rooted in the Amazon forest, medicinal plants, and matrilineal knowledge transmitted across generations of women — alongside ethereal mosquito-net-shaped sculptures hand-painted with the same designs, and Flores' debut film Non Nete (A Flag for the Shipibo Nation), which depicts a hand-painted flag waving in the wind to the sound of a shaman blowing intentions into an ayahuasca bottle at the beginning of a journey, framing Indigenous self-determination as both spiritual and political act. The 61st International Art Exhibition - La Biennale di Venezia, titled In Minor Keys and conceived by the late curator Koyo Kouoh, runs from May 9 to November 22, 2026, at the Giardini, the Arsenale, and venues throughout Venice. (Photo by Simone Padovani/Getty Images)
    VENICE, ITALY - MAY 07: (EDITORIAL USE ONLY) Visitors explore the Peru Pavilion at Arsenale during a press preview for the 61st International Art Exhibition - La Biennale di Venezia on May 07, 2026 in Venice, Italy. Titled Sara Flores. From Other Worlds, the Peru Pavilion at the 61st Venice Biennale Arte, Arsenale, presents the first national representation of Peru centred on an Indigenous artist — Shipibo-Konibo painter and visual artist Sara Flores — curated by Issela Ccoyllo and Matteo Norzi, commissioned by Armando Andrade on behalf of the Patronato Cultural del Perú (PACUPE); the exhibition brings together new large-format kené paintings on cotton canvas — kené being the ancestral visual language of the Shipibo-Konibo people, a living geometric design system rooted in the Amazon forest, medicinal plants, and matrilineal knowledge transmitted across generations of women — alongside ethereal mosquito-net-shaped sculptures hand-painted with the same designs, and Flores' debut film Non Nete (A Flag for the Shipibo Nation), which depicts a hand-painted flag waving in the wind to the sound of a shaman blowing intentions into an ayahuasca bottle at the beginning of a journey, framing Indigenous self-determination as both spiritual and political act. The 61st International Art Exhibition - La Biennale di Venezia, titled In Minor Keys and conceived by the late curator Koyo Kouoh, runs from May 9 to November 22, 2026, at the Giardini, the Arsenale, and venues throughout Venice. (Photo by Simone Padovani/Getty Images)
    / Simone Padovani

    Tuve el honor de participar, el pasado 9 de mayo, en la inauguración del Pabellón Peruano en la 61.ª Exposición Internacional de Arte de La Biennale di Venezia. La muestra, abierta hasta el 22 de noviembre, forma parte de una de las plataformas culturales más relevantes del mundo desde 1895. Para el Perú, estar allí no es solo una presencia simbólica: es una oportunidad para dialogar con el mundo desde lo que somos y desde aquello que debemos mirar con mayor atención.

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