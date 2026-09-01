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El preocupante acuerdo con Venezuela

“Este acuerdo es un regalo a los socialistas alrededor del mundo que ahora pueden señalar con cierta credibilidad un ejemplo de saqueo imperialista de recursos naturales”.

    Ian Vásquez
    Por

    Vicepresidente de Estudios Internacionales del Cato Institute

    icono te lo cuento
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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Ilustración: Giovanni Tazza
    Ilustración: Giovanni Tazza

    El viernes, el presidente Donald Trump anunció que había llegado al mayor acuerdo petrolero de la historia mundial con Venezuela. Tal convenio otorgaría a EE.UU. derechos sobre 65.000 millones de barriles de crudo venezolano. Faltan muchos detalles, pero todo lo que sabemos sobre el acuerdo resulta preocupante.

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