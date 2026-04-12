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El voto antisistema

“El error sería pensar que el voto antisistema es un accidente del proceso. Es parte estructural”.

    Gonzalo Banda
    Por

    Analista político

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    El voto antisistema también se hará presente. Ha sido una campaña donde el voto de derecha ganará visibilidad, pero no nos engañemos: el voto antisistema nunca había perdido protagonismo. El voto antisistema no desapareció, sino que ha esperado agazapado para irrumpir con estrépito sobre las postrimerías y pegarle un susto al establishment. Otra vez. Es un voto sin ningún encanto con nadie en especial, y con un encono por muchos en particular; no tiene filiación, es de izquierda, centro y derecha, pero siempre prefiere saltar al vacío antes que comer platos de la oferta política hegemónica. Puede no liderar las encuestas, pero siempre está disponible para aquel que desee consumirlo. Y, en el tramo final, vuelve a ser protagonista.

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