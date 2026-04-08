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El voto empieza en la ciudad

“El voto es obligatorio, pero las condiciones de nuestras ciudades dificultan su ejercicio”.

    Aldo Facho Dede
    Por

    Arquitecto y urbanista. Cofundador de la Red Latinoamericana de Urbanistas

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    "Es importante que comprendamos que la calidad de la democracia no solo se defiende en el diseño de las instituciones y en la oferta política disponible". Ilustración: Giovanni Tazza
    "Es importante que comprendamos que la calidad de la democracia no solo se defiende en el diseño de las instituciones y en la oferta política disponible". Ilustración: Giovanni Tazza

    En pocos días volveremos a las urnas para emitir nuestro voto. En los medios y redes sociales se discute sobre los partidos y los candidatos, y algunos analistas plantean escenarios para orientar el voto “útil”, dando por hecho que todos iremos a sufragar, ¿pero realmente todos contamos con las mismas facilidades para hacerlo? En esta columna analizaré un aspecto muy poco desarrollado en nuestro país, pero que es tan importante como conocer la cédula de votación: cómo el acceso a la vivienda, la forma y la seguridad de nuestras ciudades, y la condición de los espacios públicos pesan en el ejercicio de nuestro deber cívico.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.