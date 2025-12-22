En el Semáforo de este lunes 22 de diciembre, conoce la postura de El Comercio respecto de los siguientes temas. Primero, el libro que reúne investigaciones sobre la fauna amazónica. Segundo, el sistema de mejoras que propone el Minedu para 66 instituciones en el 2025 y 2026. Finalmente, un terrible choque múltiple en Independencia que dejó cerca de 20 heridos.

🟢 LO BUENO 🟡 NI MALO NI BUENO 🔴 LO MALO

🟢EN EL CORAZÓN DE LA SELVA

El libro “Vida y costumbres de los animales de la Amazonía” es una obra creada por la escritora Micaela Chirif, la bióloga Silvia Lazzarino y la artista Loreto Salinas que muestra más de 70 especies amazónicas y la interconexión entre ellas en la selva sudamericana. A través de investigaciones y viajes, las autoras representan tanto animales conocidos como menos vistos, destacando su comportamiento, hábitat y vulnerabilidad ante amenazas como la deforestación y la actividad humana, mientras sensibilizan sobre la importancia de conservar la Amazonía.

🟢PLAN DE CONSERVACIÓN MODULAR 2025-2026

El Ministerio de Educación pondrá en marcha la primera etapa del Plan de Conservación Modular 2025-2026, con el objetivo de conservar y mejorar 280 sistemas modulares que superan los cinco años de antigüedad en 66 instituciones educativas ubicadas en Lima Metropolitana y Lima Provincias. La intervención estará a cargo del Programa Nacional de Infraestructura Educativa y demandará una inversión total de S/11’510.304,40.

🔴CHOQUE MÚLTIPLE EN INDEPENDENCIA

Un múltiple choque vehicular dejó cerca de 20 personas heridas en el distrito de Independencia. De acuerdo con información preliminar, varios vehículos colisionaron de manera consecutiva y generaron una escena de alto impacto. Al menos tres unidades resultaron con severos daños materiales y uno de los autos terminó con la parte delantera completamente comprimida debajo de un furgón, lo que evidenció la fuerza del choque.