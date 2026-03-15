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Ese horror que es Cuba

“De las cenizas de varias generaciones Cuba tendrá que reconstruirse”.

    Enrique Krauze
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    Historiador

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    "[Castro] instauró la primera dictadura del continente que no se avergonzaba de su nombre: concentración absoluta del poder en su persona". Ilustración: Giovanni Tazza
    "[Castro] instauró la primera dictadura del continente que no se avergonzaba de su nombre: concentración absoluta del poder en su persona". Ilustración: Giovanni Tazza

    Todo comenzó cuando el barbado redentor bajó de la Sierra Maestra con la actitud que recogería una canción que se volvió popular: “Y aquí pensaban seguir / Jugando a la democracia / Y el pueblo que en su desgracia / Se acabara de morir // Se acabó la diversión / Llegó el Comandante / Y mandó a parar”.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.