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Hondurasgate y la crisis de la evidencia

“El uso masificado de esta tecnología otorga a los implicados en diversas denuncias, lo que se conoce como negación plausible”.

    Francisco Miró Quesada Westphalen
    Por

    Periodista y docente

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    El presidente hondureño Juan Orlando Hernández hablando en Tegucigalpa, el 17 de octubre de 2019. (Presidencia de Honduras / AFP)
    El presidente hondureño Juan Orlando Hernández hablando en Tegucigalpa, el 17 de octubre de 2019. (Presidencia de Honduras / AFP)
    / HO

    El panorama político de Latinoamérica ha sido sacudido recientemente por el denominado Hondurasgate, un escándalo que estalló tras la difusión de treinta y siete audios por parte del medio español Canal Red vinculado a Pablo Iglesias. Estas grabaciones exponen una supuesta trama internacional liderada por el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, conocido como JOH, quien fue condenado en 2024 por haber convertido a su país en narcoestado y luego indultado por Trump en diciembre de 2025. Los audios sugieren una conspiración para desestabilizar a los gobiernos de México, Colombia y Brasil mediante el apoyo de actores externos y oscuros financiamientos.

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