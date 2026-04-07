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Hora de moderar euforias y temores

“Quien selle, por último, el triunfo y la derrota de unos y otros será el umbral electoral del 5%”.

    Juan Paredes Castro
    Por

    Periodista y escritor

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    Ilustración: Víctor Aguilar
    Ilustración: Víctor Aguilar

    Los candidatos presidenciales favorecidos por la fiesta caníbal de los debates electorales de las últimas semanas, que han visto una súbita alza en sus intenciones de voto, van a tener que moderar su euforia; los desfavorecidos por lo mismo, que han visto peligrar sus posiciones de ventaja, también van a tener que moderar sus temores.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.