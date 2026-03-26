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La carne en el asador

“Esta y la próxima semana serán claves para terminar de dar forma al menú de la segunda vuelta”.

    José Carlos Requena
    Por

    Analista político y socio de la consultora Público

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    Ilustración: Composición GEC
    Ilustración: Composición GEC

    El segundo simulacro de votación presidencial de Ipsos (“Perú 21”, 25/3/2026) confirma un par de tendencias que ya asomaban en la encuesta de intención de voto de Datum (El Comercio, 22/3/2026): la consolidación de los dos punteros y la irrupción de sorpresivos contendores.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.