La carne en el asador

El segundo simulacro de votación presidencial de Ipsos (“Perú 21”, 25/3/2026) confirma un par de tendencias que ya asomaban en la encuesta de intención de voto de Datum (El Comercio, 22/3/2026): la consolidación de los dos punteros y la irrupción de sorpresivos contendores.

Considerando los votos emitidos, Keiko Fujimori alcanza 12,3%, un décimo por encima de su más cercano perseguidor, Rafael López Aliaga. Inclusive, cada uno de estos duplica a los tres que van en el segundo grupo (Alfonso López Chau, 5,6%; Roberto Sánchez, 5,4%; y Carlos Álvarez, 5,2%) y cuadruplica al dueto que compone el tercero (Jorge Nieto, 3,8%, y César Acuña, 3,7%).

En consecuencia, considerando las tendencias, la imagen actual permite avizorar dos escenarios posibles: una segunda vuelta entre dos contendores de derecha, tal como sugiere Carlos Meléndez (El Comercio, 22/3/2026), o una reedición de lo ocurrido en 2021, con una opción de izquierda o centroizquierda que logre colarse tras un sostenido o sorpresivo crecimiento.

Para determinar cuál de ellos parece más probable, deben considerarse las potencialidades de cada una de las cinco candidaturas con chances de insertarse: Fujimori, López Aliaga, López Chau, Sánchez y Nieto. Esta revisión no descarta que Álvarez o Acuña logren irrumpir en escena, pero, en este momento, son candidaturas menos promisorias que las cinco mencionadas.

Fujimori podría reproducir el mismo patrón que marcan las encuestas de intención de voto si mantiene el incremento entre el primer y segundo simulacro (9,2% y 12,3%, respectivamente). Solo la siguiente medición podrá confirmarlo. Sustentan esta apuesta su comportamiento relativamente parejo en Lima (12,5%), en el Norte (14,5%) y el Centro (12,9%), el pico en el menos poblado Oriente (23%) y un marcado rechazo en el sur (0,7%).

López Aliaga, por su parte, señorea en Lima (20%), mientras cae a menos de la mitad en todos los otros bloques regionales, a excepción del Centro (10,5%). Entre uno y otro simulacro sigue atrapado en el margen de error (+1% de +/- 2,8%). Parece que estamos ante una contención antes que un crecimiento.

De las otras candidaturas, llaman la atención las evoluciones de Sánchez y Nieto (5,4% y 3,8%, respectivamente), que duplican sus mediciones previas (2% y 1,5%, respectivamente). Sánchez domina el Perú rural (14,9%) y el Norte (11,7%), mientras que Nieto alcanza su mejor desempeño en Lima (7%), donde ya es tercero. López Chau, finalmente, brilla en el sur (16,2%), aunque su crecimiento (+1,5%) palidece frente al de sus cercanos ideológicos.

Esta y la próxima semana serán claves para terminar de dar forma al menú de la segunda vuelta. Los debates de estos días –algunos sosos, otros dicharacheros, casi todos sin fondo– podrían inclinar la balanza. Los candidatos, en cualquier caso, estarán obligados a poner toda la carne en el asador, algo que no hemos visto hasta ahora.