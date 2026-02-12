Inicio
La duda no protege a nadie

“Si la preocupación por la estabilidad es real, contar con un plan de sucesión [presidencial] relativamente claro ayudaría a reducirla”.

    José Carlos Requena
    Por

    Analista político y socio de la consultora Público

    "Las dudas que Jerí ha sembrado con su comportamiento son un pasivo para la democracia peruana del que deberíamos sacar algún aprendizaje".
    Al cierre de esta edición, parece inminente el pleno de emergencia que ha venido empujando un grupo de congresistas desde que se destapó el ‘Chifagate’, el escándalo por las reuniones sostenidas entre el presidente José Jerí y empresarios chinos fuera de su despacho. El pleno posibilitaría que se debatan las mociones de vacancia o censura que se han presentado: ocho en total (siete de censura, una de vacancia).

