🟢 LO BUENO 🟡 NI MALO NI BUENO 🔴 LO MALO

🟢 SALUDABLE POSTERGACIÓN

El MTC anunció que LAP postergó el cobro de la TUUA para conexiones internacionales del 27 de octubre al 7 de diciembre, mientras concluyen procesos de revisión tarifaria y normativa. Esta decisión se produce luego de que aerolíneas, gremios turísticos y operadores advirtieran el impacto negativo sobre la competitividad del Jorge Chávez como ‘hub’ regional. La postergación es bienvenida, aunque insuficiente: el Gobierno debe avanzar hacia una modificación contractual definitiva que elimine este cobro para consolidar a Lima como un ‘hub’ sudamericano.

🔴UN INCENDIO MÁS EN CERCADO

Un incendio consumió ayer un almacén en el jirón Junín, frente al Congreso. Más de 20 unidades de bomberos confinaron el siniestro tras horas de trabajo. Este nuevo incendio evidencia una problemática recurrente en el Centro Histórico: edificios antiguos almacenan materiales inflamables sin licencias ni sistemas antiincendios. Las autoridades deben intensificar inspecciones preventivas y fiscalizar predios que operan irregularmente. Es oportuno reconocer el trabajo del Cuerpo de Bomberos, cuya oportuna labor evitó una tragedia mayor.

🔴DESAFECCIÓN POLÍTICA EN EL SUR

Un informe de El Comercio reveló que en los procesos electorales del 2016 y 2021 la desafección –suma de votos en blanco, nulos y ausentismo– superó la votación del candidato ganador en primera vuelta en Puno, Cusco y Arequipa. Esta tendencia creciente refleja el desencanto ciudadano con la clase política y la percepción de representatividad nula. La desafección resulta peligrosa porque debilita la legitimidad democrática y erosiona la gobernabilidad.