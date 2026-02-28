El Comercio
Lo que viven las mujeres en el Perú

“En nuestro país aún no se le ofrece a una niña la misma posibilidad de explorar el mundo”.

    Cesar Augusto Meza Poma
    Cuando una mujer advierte a sus hijas o sobrinas guardar recelo con los varones, sería leonino atender a dicha opinión como una simple aversión o invalidarla, creyéndola surgida de una experiencia particular. Durante el primer mes del 2026, el Ministerio del Interior señala que se registraron más de 22.540 denuncias por violencia contra la mujer e integrantes vulnerables del grupo familiar. La ceguera intolerante y machista –que permite los oprobios, el despojo de la independencia, golpes en el rostro y una autoestima que no se han de cubrir con maquillaje– condena a la ciudadana peruana.

