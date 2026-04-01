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Los dos senderos que se bifurcan

Estas elecciones podrían repetir el escenario del 2021 o el del 2016.

    Isabel Miró Quesada D.
    Por

    Editora de 'Cosas'

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    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Ilustración: Giovanni Tazza
    Ilustración: Giovanni Tazza

    Como ha explicado el analista político Carlos Meléndez, “hay un colchón electoral en la derecha más grande del que había hace cinco años”. Esto podría explicarse por el desastre del gobierno de Pedro Castillo y el desgaste que las izquierdas han sufrido en la región, especialmente en el Perú. También por la insólita fragmentación electoral que, además, viene acompañada de no poca volatilidad en el voto. Sea por las razones que fuese, parece más probable que nunca un escenario donde las dos derechas pasen a la segunda vuelta.

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