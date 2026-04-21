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Más allá de la izquierda y la derecha

“Las sociedades emergentes y populares siempre apoyan electoralmente proyectos antiestablishment”.

    Iván Arenas
    Por

    Especialista en minería e hidrocarburos

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    Ilustración: Víctor Aguilar Rúa
    Ilustración: Víctor Aguilar Rúa

    Los resultados de las elecciones presidenciales vienen dejando consternados, confundidos y sin piso a varios politólogos y analistas sociales que –con sus interpretaciones– pretenden descifrar lo que hay en la sociología nacional. Los resultados electorales han liquidado algunas aproximaciones y jubilado otros análisis.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.