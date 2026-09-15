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Más IA, ¿menos criterio?

“Cuanto más capaz se vuelve la tecnología, más importante será el criterio de las personas que la supervisan”.

    Janice Seinfeld
    Por

    Fundadora y presidenta del directorio de Videnza

    icono te lo cuento
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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Ilustración: Víctor Aguilar Rúa
    Ilustración: Víctor Aguilar Rúa

    Algunos de los principales líderes de la carrera por desarrollar una inteligencia artificial (IA) cada vez más poderosa están pidiendo ponerle límites. Dario Amodei, CEO de Anthropic, propuso ralentizar el desarrollo de los modelos más avanzados y permitir que evaluadores externos verifiquen las prácticas de seguridad de las compañías. Respaldaron la propuesta Sam Altman, de OpenAI; Elon Musk, creador del chatbot Grok; y Demis Hassabis, CEO de Google DeepMind.

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