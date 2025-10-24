Mejores universidades, mejor país

El vínculo entre desarrollo económico y calidad universitaria es cada vez más sólido: estudios empíricos muestran que países con mayor PIB per cápita y mayor inversión en I+D tienden a concentrar más universidades clasificadas en las posiciones top de rankings internacionales, y que un aumento sostenido en la masa crítica universitaria produce efectos medibles sobre la productividad económica. Por ejemplo, cuando las universidades incrementan su producción de investigación en un 10%, se observa un crecimiento real en la economía del país, con aumentos en el PIB per cápita y efectos positivos que se extienden a otras actividades productivas.

Aún más, estudios muestran que mientras más universidades de calidad tiene un país, más fuerte es su economía. En otras palabras, no basta con una o dos universidades de élite: la masa crítica importa para el progreso de un país. Al mismo tiempo, estudios muestran que factores como inversión en I+D, conectividad internacional y entornos regulatorios explican gran parte de la ventaja. En términos concretos, cuando un país invierte más en educación superior, pública y privada, es más probable que sus universidades destaquen en rankings internacionales como QS, ARWU y THE.

En el caso del Perú, la mejora en indicadores de docencia e investigación refleja una combinación de mayor gasto público en educación, plusvalía de inversión privada y políticas institucionales focalizadas en la investigación científica y formación de docentes de alto calibre. En los últimos años, el Estado ha destinado más recursos a la educación, y eso se refleja en mejores posiciones de las universidades peruanas en rankings internacionales.

Datos de SCImago muestran que docencia e investigación de varias universidades peruanas han mejorado su visibilidad en la última década (más artículos, mayor citación relativa y mejor posicionamiento por colaboración internacional). Además, informes internacionales muestran que el Perú invierte más en educación y que ahora prioriza el posgrado y la investigación para impulsar su competitividad.

Finalmente, la contribución creciente de universidades privadas peruanas a la producción científica está evidenciada por datos y rankings internacionales. Las universidades privadas que impulsan activamente la investigación han logrado crecer de forma constante. Gracias a bonos por publicación, programas de incentivos a la investigación, contratación de doctores e investigadores RENACYT, movilidad internacional, cofinanciamiento de proyectos y alianzas internacionales y con empresas, se evidencia un crecimiento constante en publicaciones ISI/Scopus, colaboraciones internacionales y citas, indicadores usados por los rankings para medir producción científica y reputación académica.

SCImago y listados nacionales registran que varias universidades privadas han escalado posiciones relativas en investigación, y QS reconoce mejoras regionales cuando la productividad y la internacionalización aumentan (QS Latin America/World listings). Aquí cabe mencionar que la Universidad Autónoma del Perú ha ingresado al QS World Ranking tras cumplir con los requisitos de presentación de datos y estándares de calidad exigidos por QS. Esta incorporación es una evidencia, por tanto, del reconocimiento de su crecimiento académico e investigativo promovido desde 2021 y su participación activa en los procesos internacionales rigurosos que promueven visibilidad institucional en el ámbito glocal y regional.

En términos prácticos, esto significa que las políticas institucionales, junto con incentivos y buena gestión, aumentan el volumen y la calidad de la producción científica, según SCImago y QS. Para académicos y ciudadanos, la conclusión es doble: invertir en universidades (públicas y privadas), acompañar esa inversión con incentivos y regulación estricta, y medir resultados con métricas internacionales produce ganancias palpables en docencia, investigación, reputación y, a la larga, en el desarrollo económico. Por ello, nuestro país ha de seguir invirtiendo en investigación para seguir desarrollándose a plenitud.