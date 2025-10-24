Enrique Vásquez
Enrique Vásquez

Mejores universidades, mejor país




El vínculo entre desarrollo económico y calidad universitaria es cada vez más sólido: estudios empíricos muestran que países con mayor PIB per cápita y mayor inversión en I+D tienden a concentrar más universidades clasificadas en las posiciones top de rankings internacionales, y que un aumento sostenido en la masa crítica universitaria produce efectos medibles sobre la productividad económica. Por ejemplo, cuando las universidades incrementan su producción de investigación en un 10%, se observa un crecimiento real en la economía del país, con aumentos en el PIB per cápita y efectos positivos que se extienden a otras actividades productivas.

Aún más, estudios muestran que mientras más universidades de calidad tiene un país, más fuerte es su economía. En otras palabras, no basta con una o dos universidades de élite: la masa crítica importa para el progreso de un país. Al mismo tiempo, estudios muestran que factores como inversión en I+D, conectividad internacional y entornos regulatorios explican gran parte de la ventaja. En términos concretos, cuando un país invierte más en educación superior, pública y privada, es más probable que sus universidades destaquen en rankings internacionales como QS, ARWU y THE.

En el caso del Perú, la mejora en indicadores de docencia e investigación refleja una combinación de mayor gasto público en educación, plusvalía de inversión privada y políticas institucionales focalizadas en la investigación científica y formación de docentes de alto calibre. En los últimos años, el Estado ha destinado más recursos a la educación, y eso se refleja en mejores posiciones de las universidades peruanas en rankings internacionales.

Datos de SCImago muestran que docencia e investigación de varias universidades peruanas han mejorado su visibilidad en la última década (más artículos, mayor citación relativa y mejor posicionamiento por colaboración internacional). Además, informes internacionales muestran que el Perú invierte más en educación y que ahora prioriza el posgrado y la investigación para impulsar su competitividad.

Finalmente, la contribución creciente de universidades privadas peruanas a la producción científica está evidenciada por datos y rankings internacionales. Las universidades privadas que impulsan activamente la investigación han logrado crecer de forma constante. Gracias a bonos por publicación, programas de incentivos a la investigación, contratación de doctores e investigadores RENACYT, movilidad internacional, cofinanciamiento de proyectos y alianzas internacionales y con empresas, se evidencia un crecimiento constante en publicaciones ISI/Scopus, colaboraciones internacionales y citas, indicadores usados por los rankings para medir producción científica y reputación académica.

SCImago y listados nacionales registran que varias universidades privadas han escalado posiciones relativas en investigación, y QS reconoce mejoras regionales cuando la productividad y la internacionalización aumentan (QS Latin America/World listings). Aquí cabe mencionar que la Universidad Autónoma del Perú ha ingresado al QS World Ranking tras cumplir con los requisitos de presentación de datos y estándares de calidad exigidos por QS. Esta incorporación es una evidencia, por tanto, del reconocimiento de su crecimiento académico e investigativo promovido desde 2021 y su participación activa en los procesos internacionales rigurosos que promueven visibilidad institucional en el ámbito glocal y regional.

En términos prácticos, esto significa que las políticas institucionales, junto con incentivos y buena gestión, aumentan el volumen y la calidad de la producción científica, según SCImago y QS. Para académicos y ciudadanos, la conclusión es doble: invertir en universidades (públicas y privadas), acompañar esa inversión con incentivos y regulación estricta, y medir resultados con métricas internacionales produce ganancias palpables en docencia, investigación, reputación y, a la larga, en el desarrollo económico. Por ello, nuestro país ha de seguir invirtiendo en investigación para seguir desarrollándose a plenitud.

*El Comercio abre sus páginas al intercambio de ideas y reflexiones. En este marco plural, el Diario no necesariamente coincide con las opiniones de los articulistas que las firman, aunque siempre las respeta.

Enrique Vásquez es rector de la Universidad Autónoma del Perú

