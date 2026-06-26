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Lo que no vemos al elegir dónde estudiar

“La calidad universitaria no debería ser una promesa. Debería ser demostrable, verificable y exigible por cada estudiante”.

    Marcel Costa
    Por

    Gerente de Calidad de la Universidad Científica del Sur

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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Cuando un joven decide dónde estudiar, rara vez considera si la universidad está acreditada. Evalúa la infraestructura, las pensiones, las recomendaciones de su entorno. Y eso revela algo incómodo. Nadie nos ha enseñado a reconocer la calidad universitaria más allá de lo visible.

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