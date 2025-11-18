Fundada en 1991, la Universidad César Vallejo (UCV) nació con el propósito de brindar una educación inclusiva y transformadora, capaz de formar profesionales con valores, sentido humanista y vocación de servicio. Han pasado 34 años y esa visión se mantiene más vigente que nunca.

La universidad fue fundada por el Dr. César Acuña Peralta, quien dio inicio a este proyecto académico con el propósito de ampliar las oportunidades de acceso a la educación superior en el país. Con el paso de los años, esa idea se consolidó en una institución que sigue creciendo y adaptándose a las nuevas demandas de la sociedad.

Hoy cuenta con más de 210.000 estudiantes, más de 300.000 egresados y 13 campus: Los Olivos, San Juan de Lurigancho, Ate, Callao, Trujillo, Chiclayo, Chimbote, Piura, Huaraz, Chepén, Moyobamba, Tarapoto y un campus virtual. Además, la proyección de un nuevo campus en Lima Centro para el 2026.

“Este aniversario tiene para nosotros un significado muy profundo, porque buscamos ser una institución innovadora que forme emprendedores; pero, como siempre lo señalamos, con un rostro humano, capaces de trabajar en beneficio de sus comunidades, de sus regiones y, por ende, del país entero. En este tiempo hemos alcanzado muchísimos logros. El licenciamiento, la calidad académica y nuestra infraestructura van de la mano con los planes curriculares, para formar a cabalidad a nuestros estudiantes, hoy exitosos profesionales”, expresa la rectora, Dra. Jeannette Tantaleán Rodríguez.

Una historia que inspira al mundo

En el marco de sus celebraciones, la UCV contó con la presencia de Nadia Murad, Premio Nobel de la Paz 2018, reconocida por sus esfuerzos para erradicar el uso de la violencia sexual como arma en guerras y conflictos.

Murad creció en el norte de Irak como miembro de la minoría yazidí. Tenía 21 años cuando el 2014 fue secuestrada por el Estado Islámico junto a otras jóvenes, quienes fueron retenidas y sometidas como esclavas sexuales. Tras varios meses de tortura, logró escapar y el 2015 llegó a Alemania. Desde entonces, ha dedicado su vida a denunciar los crímenes de guerra y a defender los derechos de las mujeres y las minorías perseguidas.

“En menos de 24 horas perdí a seis de mis hermanos, a mi madre, a mis abuelos y a mis primos. Cuando logré sobrevivir, empecé a compartir mis historias para que el mundo supiera que la violencia sexual estaba siendo usada como arma de guerra. Muchas mujeres se quedaron calladas, pero para mí el silencio no es una opción. Cuando callamos, protegemos a los perpetradores. Hablar es difícil, pero necesario”, comentó Nadia Murad en la charla magistral que brindó a la comunidad de la UCV en el campus Los Olivos.

Su libro “Yo seré la última” narra la historia de su cautiverio y refleja su anhelo de ser la última mujer en el mundo con una historia de violación. Sin embargo, durante su charla reconoció con tristeza que la violencia contra las mujeres sigue siendo una realidad universal. “Nadia Murad es una mujer que parece frágil; sin embargo, es un ejemplo de abnegación, resiliencia y esfuerzo en la lucha por los derechos humanos”, destacó la Dra. Jeannette Tantaleán.

Premios Nobel

La UCV ha recibido en sus instalaciones a trece galardonados con el premio Nobel, entre ellos a Mario Vargas Llosa, Rigoberta Menchú y Muhammad Yunus, además de Nadia Murad. Cada visita deja una huella profunda en los estudiantes, porque detrás de cada reconocimiento hay una historia de vida y esfuerzo personal. De esta manera, la universidad no solo celebra su pasado, sino que mira su futuro con una visión basada en la innovación, la excelencia y el compromiso con el Perú.

“Continuaremos trabajando para seguir expandiéndonos en infraestructura, calidad docente, investigación y alianzas internacionales”, destacó la rectora.

Entre los logros recientes resalta el convenio con Google, que ha permitido implementar el primer Google Lab en el campus Los Olivos, con miras a extenderlo a todas las sedes del país. Asimismo, la UCV ha firmado un importante acuerdo con la UNESCO, con quienes organizó una cumbre nacional de académicos y prepara nuevos proyectos orientados a la equidad y al derecho a la educación para todos los jóvenes.

El 34.° aniversario de la UCV fue una jornada de profunda reflexión. En un tiempo en que el mundo necesita ejemplos de resiliencia y liderazgo ético, la visita de Nadia Murad se convirtió en un símbolo de esperanza y de propósito.

