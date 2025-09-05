Negligencias que liberan

La liberación de Betssy Chávez y de Martín Vizcarra no los hace inocentes ni los exime de los procesos judiciales que tienen pendientes. Esta decisión judicial debe servir como acicate para evaluar el comportamiento de ciertos jueces y fiscales.

El fallo del Tribunal Constitucional que ordenó la liberación inmediata de la expresidenta del Consejo de Ministros Betssy Chávez le enmienda la plana al trabajo negligente del Ministerio Público en este caso, pues fue incapaz de pedir una ampliación del plazo de prisión preventiva de Chávez Chino.

“Tomando en consideración que a la favorecida [Chávez] se le mantuvo ocho días en prisión sin que exista un mandato jurisdiccional vigente y, mucho menos, motivado, no cabe duda de que sufrió una detención arbitraria. Dicha detención ocurrió fuera del marco legal establecido e inobservó las garantías procesales establecidas en la Constitución y la ley procesal penal”.

El hecho apunta a que, según el TC, Chávez Chino sufrió detención arbitraria si se tiene en cuenta que la fiscal Galinka Meza presentó una solicitud para prorrogar su prisión preventiva el 18 de diciembre del 2024, un día antes de que venza el primer plazo de 18 meses.

Betssy Chávez cumplía prisión preventiva por el golpe de Estado del 7 de diciembre del 2022. Se ha demostrado que ella estuvo en todo momento detrás del quiebre democrático, e incluso las cámaras del Palacio de Gobierno la mostraron coordinando el ingreso del canal del Estado para la transmisión del mensaje a la nación de Pedro Castillo. Chávez Chino quiso refugiarse en la Embajada de México para huir de la justicia.

Esta decisión del TC ha generado más de una reacción a favor y en contra. Los constitucionalistas Domingo García Belaunde y Natale Amprimo reconocieron que el fallo del TC es correcto. Más allá de que resulta evidente la responsabilidad de Chávez en el quiebre de la democracia, la negligencia del Ministerio Público es clamorosa.

Dado el trabajo poco prolijo del Ministerio Público, el Tribunal Constitucional se ha convertido en la entidad que debe corregir algunas acciones de la fiscalía. El caso más reciente ha sido la demanda competencial sobre la aplicación del artículo 117 de la Constitución respecto a la investigación de quien ocupe la Presidencia de la República, y está pendiente la definición del caso cocteles.

Si Betssy Chávez logra evadir la justicia, el único responsable será el Ministerio Público.

En otra controversial decisión, ayer la Tercera Sala de Apelaciones del Poder Judicial optó por darle la razón a la defensa de Martín Vizcarra en su apelación y ordenó la liberación inmediata del expresidente, luego de que el juez Jorge Chávez Tamariz diera prisión preventiva a Vizcarra ante el peligro de fuga y falta de arraigo laboral y familiar el 13 de agosto pasado.

Vizcarra asegura que no fugará, pero ya sabemos que la sinceridad no es una virtud del exmandatario, que deberá afrontar en libertad la sentencia por el caso de sobornos en las obras Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua.

Estos dos casos solo sirven para confirmar que tanto el Ministerio Público como el Poder Judicial afrontan una crisis profunda.