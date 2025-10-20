Para la mayoría de peruanos, los dos principales problemas que debemos enfrentar son la corrupción y la inseguridad ciudadana. Pero estos dos problemas no están aislados. De hecho, la corrupción es considerada como la principal razón del aumento en la criminalidad porque las instituciones que tienen que hacer cumplir la ley trabajan para los delincuentes.

Pero la percepción de la ciudanía sobre la incapacidad de las autoridades y su complicidad con la criminalidad no se limita solo a las organizaciones encargadas de luchar contra la inseguridad como la policía, la fiscalía y el Poder Judicial. Los peruanos sienten que el Congreso aprueba leyes que favorecen la impunidad y que han debilitado los esfuerzos por combatir la corrupción. Y esto, más que percepción, es una realidad objetiva. La libertad de Vizcarra, la impunidad con la que los congresistas pasan por la Comisión de Ética, la incapacidad de la policía de encontrar a Vladimir Cerrón o la facilidad con la que en el Perú se vacan presidentes, contribuyen a que los peruanos sientan que la clase política está más preocupada en hacer dinero indebido y cubrirse entre todos las espaldas –el otorongo no come otorongo– que en llevar al Perú al desarrollo.

Sin ninguna duda, la responsabilidad de esta percepción recae en los partidos. El sistema político tiene a los ciudadanos maniatados porque solo podemos elegir de las listas cerradas que estos nos ofrecen. Como el rechazo a la clase política es generalizado, ser un ‘outsider’, como Pedro Castillo, es uno de los atributos que más valoran los votantes. Los líderes de los partidos están minando el sistema al reclutar candidatos de manera improvisada, sin un mínimo de cohesión ni ideas en común, y sin siquiera haber revisado sus antecedentes penales. Lo peor sucede una vez que estos personajes llegan al poder cuando el mercantilismo político y el intercambio de favores termina por imponerse. Y, entonces, uno cuestiona si efectivamente la democracia funciona y, como resultado, los ciudadanos pierden el interés en ir a votar. Y, si van, lo hacen obligados por la ley o disuadidos por la multa, pero en muchos casos su voto se decide en los últimos días, sin mayor información o en la cola. El 73% de los electores aún ni siquiera está pensando por quién votar.

Un grupo de instituciones (Asociación Civil Transparencia, Empresarios por la Integridad, IPYS, IPAE y ProÉtica) se ha unido para crear una iniciativa que le permitirá a los partidos evaluar mejor a sus candidatos para las próximas elecciones y a los ciudadanos poder informarse: el Radar Tolerancia Cero (RTC). Esta plataforma busca ayudar a los partidos a mejorar su democracia interna y facilitar que los ciudadanos puedan acceder a mejor y mayor información sobre los candidatos y de esta manera mejorar la rendición de cuentas de los partidos al momento de elegir a las personas que llevaran en sus listas.

El RTC no tiene costo, con lo cual todos los partidos deberían estar en fila para firmar el convenio y poder acceder. Pero lo cierto es que a más de siete meses de haberse hecho público, solo cinco partidos y uno en vías de inscripción han firmado el convenio: Ahora Nación, Libertad Popular, Partido Morado, PPC, Avanza País y Verdad y Honradez. A todos los ciudadanos nos debería quedar claro que quienes no se adhieran al RTC es porque no están interesados en la transparencia ni en la idoneidad de sus candidatos. El Perú hoy necesita partidos sólidos y a los mejores haciendo política. No hay excusas.