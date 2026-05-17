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Petro-Perú: cómo gastar en el pasado

“Como se ve, es mucho lo que el país podría lograr con esos US$2.000 millones que irán a parar a Petro-Perú”.

    Gianfranco Ferrari
    Por

    CEO de Credicorp Ltd.

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    Ilustración: Giovanni Tazza
    Ilustración: Giovanni Tazza

    Y un día volvió a pasar. El lunes 11 de mayo, el gobierno autorizó un nuevo rescate para Petro-Perú que le permitirá endeudarse por hasta US$2.000 millones con bancos extranjeros. En la conferencia en la que se hizo el anuncio, los integrantes del Consejo de Ministros mencionaron reiteradamente que no estábamos ante otro “rescate” y que “no se tocará un sol” del Tesoro Público, pues el dinero saldrá de bolsillos privados. Pero todos aquí sabemos que, cuando Petro-Perú no puede pagar sus deudas, el Estado Peruano las acaba asumiendo. Así que, al final del día, los peruanos volveremos a pagar la factura de una empresa que lleva años operando a pérdida y que nunca logra reorganizarse por falta de incentivos. Y es que, ¿por qué tendría que aprender a nadar si, a fin de cuentas, siempre tendrá autoridades dispuestas a lanzarle un salvavidas?

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